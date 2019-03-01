Стоимость «черного золота» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов продолжает снижаться на фоне сведений о возобновлении нефтедобычи на крупнейшем в Ливии месторождении «Эль-Шарара» (Sharara), сообщает ПРАЙМ.

Майские фьючерсы на североморскую смесь сорта Brent подешевели на 0,73% —до $65,19 за баррель. Апрельские фьючерсы на американскую WTI — на 0,65%, до $56,22 за баррель,

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Брокер» Игоря Галактионова, Ливийская государственная нефтяная компания объявила в начале текущей недели о «снятии форс-мажора на месторождении Эль-Шарара»: «В ближайшие дни добыча на месторождении вновь вернется к плановым 315 тыс. баррелей в сутки».