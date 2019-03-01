Несчастный случай в Шахдаге: врачи спасли рабочего-иностранца
В горнолыжном курорте «Шахдаг» произошел несчастный случай, в результате которого пострадал иностранный рабочий. Об этом haqqin.az сообщил глава пресс-службы Минздрава Парвиз Абубекиров.
Согласно информации, пострадавшим оказался Никита Шепелев.
Он был незамедлительно госпитализирован в Центральную больницу Гусарского района с диагнозом тяжелого травматического шока. Из-за травм печени, почки, селезенки и кишечника у Шепелева наблюдалось сильное кровотечение. Врачи сразу же прооперировали пациента.
По факту ведется расследование.