Эрдоган защищает всех, кто под давлением Запада комментарий эксперта
Независимая позиция Турции в НАТО проявилась и в отношении нынешней ситуации в Венесуэле. Невзирая на то, что США и другие члены Альянса настаивали на признании спикера венесуэльского парламента Хуана Гуайдо президентом, Турция выступила против. А турецкий президент Эрдоган вообще обвинил Гуайдо, утверждавшего, что высокопоставленные венесуэльские чиновники нашли убежище в Турции, во лжи.
Более того, в интервью телеканалу NTV Эрдоган заявил, что Гуайдо интеллектуально еще не дорос до того, чтобы стать государственным деятелем, в противном случае он бы не делал подобных смехотворных высказываний. «Если он говорит такие вещи, то это потому, что он не знает Турции. Пусть сначала кое-чему научится. Быть государственным деятелем не так-то просто», - подчеркнул турецкий лидер.
В пику союзникам по НАТО Турция сразу же после событий в Венесуэле поддержала ее действующего президента Николоса Мадуро. Турецкое руководство вообще считает Мадуро политиком, которого несправедливо преследует Запад.
А накануне в СМИ просочилась информация, что Венесуэла переправляет в Турцию золото, за что Анкара продает ей продовольствие и отправляет гуманитарную помощь. Но не исключено, что для обеих стран политические связи важнее экономики.
«Учитывая потерю Венесуэлой союзников в лице Аргентины и Бразилии, отношения с Турцией служат компенсацией», — говорит Хелен Яффе, научный сотрудник Центра Латинской Америки и Карибского бассейна Лондонской школы экономики. Однако США за принципиальную позицию Турции усилили давление на нее.
Высокопоставленный западный дипломатический источник также сообщил агентству Bloomberg, что среди стран, вовлеченных в торговлю золотом с Венесуэлой, Турция в настоящее время вызывает у США самые сильные опасения. Вашингтон даже подозревает, что экспортируемое в Турцию золото в итоге попадает в Иран, что может нарушать американские санкции.
Вообще правительства многих западных стран давно рассматривают Турцию как главный источник риска в «золотой» сфере — якобы она получает из Венесуэлы больше золота, чем Россия и Объединенные Арабские Эмираты, которые, кстати, тоже активно покупают драгоценный металл у режима Мадуро.
Вместе с тем, судя по последним событиям, поддерживаемый Западом Гуайдо проигрывает действующему президенту Мадуро. Это признают и западные СМИ. В частности, Frankfurter Allgemeine подчеркивает, что слабость Гуайдо может быть использована легитимным президентом Венесуэлы Мадуро как доказательство намерения его противника бросить страну вместе с ее богатыми ресурсами «на алтарь североамериканского империализма».
А ведь еще месяц назад Гуайдо очень воодушевленно проводил демонстрации, раздавал интервью, организовывал кампанию международной гуманитарной помощи и даже собирался дать концерт для моральной поддержки своих сторонников. Однако все его намерения, вплоть до песнопений на площади, провалились, утверждает Frankfurter Allgemeine.
«Лишь немногие венесуэльские военные перешли на его сторону, подавляющая часть гуманитарных грузов так и не попала в Венесуэлу, а Мадуро продолжает контролировать армию», - пишет издание и добавляет, что, несмотря на это, венесуэльская оппозиция, благодаря серьезной поддержке со стороны США, не собирается сдаваться. В частности, госсекретарь США Майк Помпео пригрозил последствиями тем, кто будет препятствовать демократическим переменам в Венесуэле.
Как считают немецкие журналисты, ситуация в Венесуэле может развиваться каким угодно образом и никакого определенного сценария нет. «Неясно даже, сумеет ли Гуйадо теперь вернуться в Каракас после выступления в Колумбии» — пишет в заключение газета, напоминая, что таким образом он нарушил решение Верховного суда Венесуэлы, который ранее издал распоряжение, запрещающее ему выезжать за пределы страны.
Комментируя haqqin.az позицию Турции по венесуэльсуому вопросу, турецкий публицист Энвер Алас заявил, что после неудавшегося переворота в Турции в 2016 году Анкара стала защитницей всех стран, которые оказываются под давлением Запада.
«Позиция Турции по венесуэльскому вопросу показала серьезные разногласия в НАТО. Турция - единственная страна Альянса, которая выступила в поддержку Мадуро. Во время попытки переворота у нас Мадуро так же был одним из немногих, кто был на стороне легитимной власти. Он прямо связался с Эрдоганом и объявил о своей поддержке. За последние два года Мадуро посетил Турцию три раза. Из-за давления США экономические связи между двумя странами были незначительны, однако за 2018 год торговый оборот между нами вырос вдвое и достиг одного миллиарда долларов. Турция начала экспорт продовольственных товаров в эту страну. В то же время, согласно статистическим данным, Турция импортировала из Венесуэлы золото на сумму $900 млн — около 23,6 тонн — за первые 9 месяцев 2018 года. Кроме того, поддержка Мадуро символизирует противодействие давлению Соединенных Штатов. Антиамериканизм очень распространен в Турции, и его поддерживают не только сторонники Эрдогана», - утверждает Энвер Алас.