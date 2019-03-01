Заур Расулзаде 16:34

Независимая позиция Турции в НАТО проявилась и в отношении нынешней ситуации в Венесуэле. Невзирая на то, что США и другие члены Альянса настаивали на признании спикера венесуэльского парламента Хуана Гуайдо президентом, Турция выступила против. А турецкий президент Эрдоган вообще обвинил Гуайдо, утверждавшего, что высокопоставленные венесуэльские чиновники нашли убежище в Турции, во лжи.

Более того, в интервью телеканалу NTV Эрдоган заявил, что Гуайдо интеллектуально еще не дорос до того, чтобы стать государственным деятелем, в противном случае он бы не делал подобных смехотворных высказываний. «Если он говорит такие вещи, то это потому, что он не знает Турции. Пусть сначала кое-чему научится. Быть государственным деятелем не так-то просто», - подчеркнул турецкий лидер. В пику союзникам по НАТО Турция сразу же после событий в Венесуэле поддержала ее действующего президента Николоса Мадуро. Турецкое руководство вообще считает Мадуро политиком, которого несправедливо преследует Запад. А накануне в СМИ просочилась информация, что Венесуэла переправляет в Турцию золото, за что Анкара продает ей продовольствие и отправляет гуманитарную помощь. Но не исключено, что для обеих стран политические связи важнее экономики. «Учитывая потерю Венесуэлой союзников в лице Аргентины и Бразилии, отношения с Турцией служат компенсацией», — говорит Хелен Яффе, научный сотрудник Центра Латинской Америки и Карибского бассейна Лондонской школы экономики. Однако США за принципиальную позицию Турции усилили давление на нее.

Высокопоставленный западный дипломатический источник также сообщил агентству Bloomberg, что среди стран, вовлеченных в торговлю золотом с Венесуэлой, Турция в настоящее время вызывает у США самые сильные опасения. Вашингтон даже подозревает, что экспортируемое в Турцию золото в итоге попадает в Иран, что может нарушать американские санкции. Вообще правительства многих западных стран давно рассматривают Турцию как главный источник риска в «золотой» сфере — якобы она получает из Венесуэлы больше золота, чем Россия и Объединенные Арабские Эмираты, которые, кстати, тоже активно покупают драгоценный металл у режима Мадуро. Вместе с тем, судя по последним событиям, поддерживаемый Западом Гуайдо проигрывает действующему президенту Мадуро. Это признают и западные СМИ. В частности, Frankfurter Allgemeine подчеркивает, что слабость Гуайдо может быть использована легитимным президентом Венесуэлы Мадуро как доказательство намерения его противника бросить страну вместе с ее богатыми ресурсами «на алтарь североамериканского империализма».