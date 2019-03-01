В Пакистане задержали брата главного террориста

В Пакистане задержали муфтия Абдула Рауфа - брата главаря исламистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад" Масуда Азхара, ранее взявшей на себя ответственность за атаку на колонну военных в индийском штате Джамму и Кашмир, говорится в сообщении пакистанского МВД, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.

"Принято решение активизировать действия в отношении всех запрещенных организаций. В этой связи 44 находившихся под наблюдением члена таких организаций, включая муфтия Абдула Рауфа и Хамада Азхара, были взяты под стражу для проведения расследования", - заявили в пакистанском внешнеполитическом ведомстве.