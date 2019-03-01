Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в искажении смысла, "переворачивании" его слов. По мнению главы белорусского государства, СМИ РФ "создают переполох". Об этом сообщает РИА Новости.

В качестве примера Лукашенко привел встречу со СМИ и общественностью 1 марта. После нее появились фейковые новости, тенденциозное изложение и попытка российских СМИ вырвать из контекста и по-своему интерпретировать высказывания белорусского лидера.

Так, слова о возможности введения единой валюты с РФ были преподнесены как согласие на это. Также неверно было интерпретировано высказывание о том, что 98% белорусов будут против объединения с РФ, если вынести этот вопрос на референдум.

"Вопрос об объединении на референдум вообще не может быть вынесен. Потому что это вопрос неопределенный: что значит объединение, что за объединение, на каких условиях?" — сказал Лукашенко.