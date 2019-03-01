Алхас Исмайлов 16:54

Румынский лидер Клаус Йоханнис заявил о необходимости усиления присутствия НАТО в Черноморском регионе. «Мы не можем игнорировать провокации, с которыми сталкиваемся на восточном фланге. В то время как Евросоюз осуществляет решения, связанные с санкциями — и должен твердо продолжать это делать — нужно, чтобы Альянс продолжил укреплять свою позицию в области сдерживания и обороны на этом фланге», — подчеркнул президент Румынии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

И Йоханнис не только озвучивает, но и воплощает свою позицию в жизнь. Именно Румыния организовала в своих территориальных водах в западной части Черного моря международные военные учения Poseidon, которые проходят с 1 марта. В маневрах, которые проходят, можно сказать, на виду России принимают участие более 1100 военнослужащих, задействованы 10 румынских и четыре иностранных корабля из Болгарии, Германии, Испании и Турции, а также два быстроходных катера для водолазов. Воздушная часть учений будет обеспечена вертолетом Puma Naval, двумя истребителями МиГ-21 и двумя F-16 из состава румынских ВВС. «Главные цели учений - укрепление взаимодействия между участвующими кораблями и экипажами в общем международном контексте, а также проверка возможностей ВМС Румынии, предоставленных в распоряжение НАТО в предстоящий период», - сообщает штаб ВМС Румынии, подчеркивая, что это «укрепление военно-морского присутствия в его бассейне - одна из мер по обеспечению безопасности для союзников в регионе Черного моря» в связи с «нестабильностью к востоку от ЕС и НАТО». Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг уже отмечал, что НАТО рассматривает возможность увеличить свое присутствие в Черном море и оказать дополнительную поддержку Украине. Кстати, в конце прошлого года он прямо заявил, что в 2018 году корабли НАТО находились в Черном море на 40 дней больше, чем в предыдущем году, и Альянс также расширил воздушное патрулирование региона.

Само собой, что такая активность НАТО при поддержке ряда черноморских стран в акватории моря не может не беспокоить Москву, предпринимающую свои шаги по укреплению и в регионе, и в других международных водах. Согласно последнему варианту военно-морской доктрины России, Черноморский флот должен усилить присутствие страны в Средиземноморье, на Суэцком канале и в Атлантическом океане, что должно сделать его одним из главных инструментов возвращающихся глобальных амбиций Кремля. В то же время развернувшимся в бассейне Черного моря противостоянием РФ – НАТО не на шутку озабочены политики и политологи многих прибрежных стран, однако практически все они за поддержку Альянса . «То, что сейчас происходит, создает риск для всех в этом регионе и за его пределами, — считает премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе— Мы все заинтересованы в стабильности на Черном море, потому что оно связывает Южный Кавказ и Азию с Европой. Торговые инициативы, такие, как Шелковый путь, в котором Грузия играет важную роль из-за своего географического положения, будут бесполезны, если в регионе не будет безопасности. Поэтому мы за активное участие НАТО в Черном море». Между тем, как заявил haqqin.az военный эксперт Игорь Коротченко, российский Черноморский флот идентифицирует, сопровождает и контролирует каждый корабль, который входит в акваторию.