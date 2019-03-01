Дональд Туск: «Необходимо политическое решение карабахского конфликта»

"Убеждены, что сохранение статус-кво не может долго продолжаться, и необходимо найти политическое решение в соответствии с международным правом", - сказал Д.Туск на совместном брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во вторник в Брюсселе.

Председатель Европейского совета отметил, что "вселяет надежду переговорный процесс и контакты двух сторон" по вопросу армяно-азербайджанского конфликта.