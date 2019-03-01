Президент позвонил Расиму Балаеву: «Что ты предлагаешь?»

Напомним, что несколько дней назад Расим Балаев выступил с заявлением в СМИ, где отметил, что организаторы встречи президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой с представителями культуры и искусства забыли о нем.

«Примерно десять минут назад мне позвонил господин президент. Он отметил, что это вина тех, кто готовил список и не является отражением его отношения ко мне. Я, в свою очередь, поблагодарил его.

Глава государства также отметил, что выделил на развитие кинематографа 5 миллионов манатов. В следующем году в бюджете также будет учтено финансирование кино. Он спросил меня, что бы я предложил, если бы участвовал на встрече. Я ответил, что мои предложения совпадают с теми, что озвучила Мехрибан Зеки», - сказал Расим Балаев.