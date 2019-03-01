AccessBank порадовал женщин в регионах

В региональных центрах Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей в Сабирабаде и Саатлы при финансовой поддержке AccessBank и организационной поддержке компании GİD CSR Consulting и психологического центра Green Line прошла встреча с женщинами, посвященная 8 марта - Международному женскому дню.

Главной целью встречи было оказание внимания и поддержки малоимущим женщинам, многодетным матерям-одиночкам и воспитывающим детей с ограниченными физическими возможностями, создание для них праздничной атмосферы.