Погромы во Франции: сожжены десятки автомобилей

Участники беспорядков во французских городах Гренобль, Эшироль и Сен-Мартен-ле-Вину сожгли в ночь на вторник около 65 автомобилей. Как сообщила во вторник газета Le Dauphine Libere, беспорядки начались в субботу вечером после того, как два молодых человека погибли в ходе преследования полицейскими.

Как сообщает AFP, в столкновениях пострадал 16-летний подросток, ранения также получили полицейские. Один человек был задержан.

По информации изданий, два молодых человека 17 и 19 лет, пытались скрыться от правоохранителей на краденом скутере в гренобльском районе Мистраль, однако врезались в автобус и погибли. После этого молодежь в нескольких французских городах устроила погромы. "Молодые люди в этом районе видели, что произошло, они считают, что полиция допустила ошибку", - приводит AFP слова очевидца беспорядков.

Погромы продолжаются уже в течение трех ночей и сопровождаются столкновениями с полицией. Как сообщается, для усмирения протестующих используются слезоточивый газ и травматическое оружие. Погромщики в ответ бросают камни, шары для петанка и коктейли Молотова.