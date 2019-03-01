Гостям Формулы-1 упростили выдачу виз

Президент Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранных граждан и лиц без гражданства, планирующих посетить «Гран-При Азербайджана» Формулы-1, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, иностранные граждане и лица без гражданства, которые приезжают на «Гран-При Азербайджана» смогут с 15 марта по 15 мая 2019 года получить визу в соответствующих структурах в международных аэропортах страны.

Для получения визы им достаточно будет предъявить один из следующих документов: карту аккредитации, полученную у компании Formula One Management Limited и Международной Автомобильной Федерации; карту аккредитации, полученную у Baku City Circuit (BCC); билет на «Гран-При Азербайджана» или документ, подтверждающий приобретение билета.

Гонки «Гран-при Азербайджана» пройдет в Баку 26-28 апреля.