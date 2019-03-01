Церемония награждения чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу, признанного «Послом года», прошла сегодня в посольстве Азербайджана в Москве. Об этом сообщает «Вестника Кавказа».

Опрос проводился среди посетителей сайта UTRO.AZ. По словам главного редактора издания Хабила Агазаде, в нем приняли участие более 10,5 тыс. человек.

По итогам опроса послом года был признан Полад Бюльбюльоглу: за него проголосовал 41% респондентов.