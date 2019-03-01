Полада Бюльбюльоглу объявили «Послом года» фото; видео
Церемония награждения чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу, признанного «Послом года», прошла сегодня в посольстве Азербайджана в Москве. Об этом сообщает «Вестника Кавказа».
Опрос проводился среди посетителей сайта UTRO.AZ. По словам главного редактора издания Хабила Агазаде, в нем приняли участие более 10,5 тыс. человек.
По итогам опроса послом года был признан Полад Бюльбюльоглу: за него проголосовал 41% респондентов.
Второе место занял посол Азербайджана на Украине Азер Худиев с результатом 17,82%, третьим стал посол Азербайджана в Катаре Рашад Исмаилов (12,02% голосов).
Выступая на церемонии награждения, посол Азербайджана в России призвал своих коллег не обижаться на него.
«Наверное, сказывается то, что я просто все-таки еще иногда выступаю на сцене как артист, как композитор, наверное, поэтому есть популярность. В принципе, все мои коллеги, вся азербайджанская дипломатия напряженно работает в непростых условиях. Мне хочется всем своим коллегам пожелать успехов», - сказал Полад Бюльбюльоглы.
«У меня теперь единственная мечта в жизни — это такой замечательный фестиваль, который я, будучи министром культуры, проводил в Карабахе. Он назывался "Хары-бюльбюль". "Хары-бюльбюль" - это цветочек, который растет только в предгорьях Карабаха. И вот под таким красивым названием четыре года подряд проводился фольклорный фестиваль, куда приезжали гости со всего мира - из Америки, Европы, Австралии. И поэтому у меня осталась единственная мечта - возобновить этот фестиваль и провести его когда-нибудь в Шуше», - заключил дипломат.