Нетаньяху перепутал Азербайджан с Афганистаном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на заседании своей партии «Ликуд», перепутал Азербайджан с Афганистаном.

Во время речи, как сообщают израильские СМИ, он отметил, что одной из стран, которые он посетил в ходе последнего срока премьерства, был Афганистан.

Уже позже Нетаньяху, узнав об ошибке, сообщил об этом в Twitter.

«Я имел в виду Азербайджан, но кто знает? Может быть, в следующий срок», - написал Нетаньяху,

Напомним, Нетаньяху занимает пост главы израильского правительства с 2009 года. Вскоре в Израиле состоятся парламентские выборы.