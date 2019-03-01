Данный опрос проводился среди болельщиков, посетивших соревнования «Формулы-1» в различных городах мира. Выяснилось, что расходы обычного зарубежного болельщика в Баку составляют порядка 2-х тысяч долларов (3400 манатов), в которые входят оплата авиабилетов, питания и проживания. Здесь уместно отметить, что из-за спроса цены в бакинских отелях в дни проведения гонок повышаются в несколько раз.

При этом не учитываются расходы VIP-гостей, у которых только проживание в отеле в дни соревнований может составить более 2-х тысяч долларов. Также в эту сумму не входят траты делегаций, приезжающих с командами. Это, приблизительно, 2500 человек, которые остаются в Баку 5-6 дней и проживают здесь за счет своих команд.

Если вернуться к цифре в 2 тысячи долларов и принять во внимание, что, к примеру, на Гран-при Азербайджана 2018 года в Баку побывало около 22-х тысяч иностранных болельщиков, то получим цифру, равную 44 миллионам долларов.

Сколько платит Азербайджан за проведение гонки? Официальных данных нет, но в прессе в разное время фигурировали суммы от 30 до 60 миллионов. Как бы там ни было, вложенные государством «живые» деньги затем полностью или частично возвращаются в Азербайджан. И это без учета косвенных доходов, связанных с бесплатным упоминанием нашей страны в мировых СМИ по случаю проведения в Баку «Формулы-1». По новым данным, за три года эти доходы составили 131 млн долларов. Именно столько пришлось бы заплатить Азербайджану таким медиа-гигантам, как Sky Sport, Viasat, The Times, The Guardian, Daily Mail, Bild и другим.