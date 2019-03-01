Миллионы, которые тратят иностранцы на «Формуле-1» в Баку Новые цифры
Среднестатистический иностранный фанат «Формулы-1», приезжающий в Баку, тратит за гоночный уик-энд в Азербайджане примерно 2 тысячи долларов, сообщает haqqin.az со ссылкой на европейские источники.
Данный опрос проводился среди болельщиков, посетивших соревнования «Формулы-1» в различных городах мира. Выяснилось, что расходы обычного зарубежного болельщика в Баку составляют порядка 2-х тысяч долларов (3400 манатов), в которые входят оплата авиабилетов, питания и проживания. Здесь уместно отметить, что из-за спроса цены в бакинских отелях в дни проведения гонок повышаются в несколько раз.
При этом не учитываются расходы VIP-гостей, у которых только проживание в отеле в дни соревнований может составить более 2-х тысяч долларов. Также в эту сумму не входят траты делегаций, приезжающих с командами. Это, приблизительно, 2500 человек, которые остаются в Баку 5-6 дней и проживают здесь за счет своих команд.
Если вернуться к цифре в 2 тысячи долларов и принять во внимание, что, к примеру, на Гран-при Азербайджана 2018 года в Баку побывало около 22-х тысяч иностранных болельщиков, то получим цифру, равную 44 миллионам долларов.
Сколько платит Азербайджан за проведение гонки? Официальных данных нет, но в прессе в разное время фигурировали суммы от 30 до 60 миллионов. Как бы там ни было, вложенные государством «живые» деньги затем полностью или частично возвращаются в Азербайджан. И это без учета косвенных доходов, связанных с бесплатным упоминанием нашей страны в мировых СМИ по случаю проведения в Баку «Формулы-1». По новым данным, за три года эти доходы составили 131 млн долларов. Именно столько пришлось бы заплатить Азербайджану таким медиа-гигантам, как Sky Sport, Viasat, The Times, The Guardian, Daily Mail, Bild и другим.
Сейчас организаторы «Формулы-1» в лице Baku City Circuit, а также туристические организации в нашей стране работают над тем, чтобы приехавший в Азербайджан болельщик, остался тут подольше и, как следствие, потратил бы больше денег. Для этого иностранцам будут предложены различные дополнительные пакеты, в том числе и с выездом за пределы Баку.
На Гран-при 2019 года около 70 процентов билетов уже продано. Их приобрели представители 52-х стран. Как обычно, процесс продажи активизируется после объявления звезд, которые будут выступать с концертами в дни гоночного уик-энда (26-28 апреля).
Как известно, не так давно Азербайджан продлил контракт с «Формулой-1» до 2023 года включительно. Соглашение было заключено на выгодных для нашей страны условиях, что, по прогнозам представителей Baku City Circuit, позволит в ближайшие пять лет заработать еще 50 млн долларов благодаря новым источникам дохода. Уже с этого года, как позволяет обновленный контракт, у Гран-при Азербайджана могут появиться местные спонсоры. Сейчас ведутся переговоры, в том числе относительно титульного спонсорства.