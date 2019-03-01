Зариф чуть не ушел в отставку из-за визита Асада в Иран

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф хотел уйти в отставку в феврале из-за того, что его не проинформировали о визите в Тегеран президента Сирии Башара Асада, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя МИД Ирана Бахрама Касеми.

"Одной из причин отставки Зарифа был недостаток координации иранских руководителей с министерством иностранных дел" по вопросу визита Асада в Тегеран, заявил Касеми.

Напомним, в конце февраля Зариф объявил об уходе с поста главы МИД после того, как не был приглашен на встречу в Тегеране с президентом Сирии. В ходе визита в Сирию Асад встретился с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, а также с президентом Ирана Хасаном Роухани. Позже более 160 иранских депутатов направили письмо Роухани с просьбой не удовлетворять прошение Зарифа об отставке. В прошлую среду президент Ирана официально отказал Зарифу в отставке, заметив, что она противоречит интересам Ирана. Затем Зариф вернулся к работе.