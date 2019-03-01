Без Шахрияра и Теймура Азербайджан Китаю не соперник

Сегодня в Астане стартовал командный чемпионат мира по шахматам, в котором принимает участие и мужская сборная Азербайджана.

Правда, из-за того, что данное соревнование было внесено в календарь слишком поздно, в нем из-за заранее сверстанных планов подготовки не смогли принять участие наши лучшие шахматисты – Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов.