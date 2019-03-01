Без Шахрияра и Теймура Азербайджан Китаю не соперник
Сегодня в Астане стартовал командный чемпионат мира по шахматам, в котором принимает участие и мужская сборная Азербайджана.
Правда, из-за того, что данное соревнование было внесено в календарь слишком поздно, в нем из-за заранее сверстанных планов подготовки не смогли принять участие наши лучшие шахматисты – Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов.
В результате в команду были включены Аркадий Найдич, Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Эльтадж Сафарли и Ниджат Абасов. По рейтингу наша команда четвертая среди десяти участников.
Сегодня в 1-м туре сборная Азербайджана встречалась с рейтинг-фаворитом чемпионата - Китаем. Наша команда проиграла со счетом 0,5:3,5. Единственную ничью удалось добыть Ниджату Абасову, который на четвертой доске белыми заключил мир с Бу Ксянджи. Рауф Мамедов уступил Дин Лижэню, Гадир Гусейнов – Юй Янъи, а Эльтадж Сафарли – Вэй И.
Завтра сборная Азербайджана сыграет с Англией, которая сегодня победила Казахстан – 2,5:0,5. В 1-м туре победили также Россия и Индия.