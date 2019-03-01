Евросоюз пообещал поддержать Армению деньгами

Евросоюз выразил готовность увеличить финансовую и техническую помощь Армении в проведении внутренних реформ, сказал председатель Европейского совета Дональд Туск в ходе переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в БрюсселЮ пишет Sputnik Армения.

"Уверен, что вы предпримете шаги по укреплению демократии и повышению благосостояния людей в Армении. В рамках договора о расширенном и всеобъемлющем партнерстве мы готовы помочь армянскому народу", - сказал председатель Евросовета.

Также Туск поддержал Пашиняна в желании укрепить демократию в Армении.