Назван один из самых романтичных городов в мире
Популярный американский туристический сайт Matador Network назвал самый недооцененный романтический город в мире. По их версии это городок Мостар в Боснии и Герцеговине.
"Несмотря на противоречивое прошлое, Мостар потрясающий город. Вы увидите старые турецкие домики, европейскую архитектуру, уютные улочки, базары, магазины и кафе", – пишет автор статьи.
Одна из самых популярных достопримечательностей города – знаменитый Старый мост. Это современная копия древнего моста, полностью уничтоженного хорватами в 1993 году. Старый мост включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сайт утверждает, что в Мостаре, где гармонично соединена восточная и европейская архитектура, есть "все необходимое, чтобы влюбленные провели незабываемый уик-энд".