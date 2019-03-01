Пентагон призвал не передавать Турции F-35

Европейское командование (EUCOM) ВС США рекомендует не передавать Турции американские истребители пятого поколения F-35, если Анкара закупит у Москвы зенитные ракетные системы С-400. Об этом заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти, передает РИА Новости.

"Я бы хотел, чтобы Турция пересмотрела решение относительно данной конкретной системы вооружений, которая потенциально мешает получить многие другие системы, которые мы ей предоставляем", - сказал Скапарротти.

"Мой совет как военного - не продавать самолеты F-35, не осуществлять полеты и в целом не использовать их со странами, которые используют российские оборонные системы, в особенности системы ПВО", - добавил генерал.

Отметим, что ранее США пригрозили Турции «тяжкими последствиями», если Анкара купит у Москвы С-400. Американская сторона предлагала бесплатно поставить один ЗРК Patriot в обмен на отказ турецкой стороны от планов на российскую технику.