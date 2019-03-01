В России сменился самый богатый человек

Американский журнал Forbes обновил свой рейтинг богатейших людей мира. Самым богатым российским миллиардером, по версии издания, стал председатель правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, сместивший с первого места рейтинга владельца НЛМК Владимира Лисина.

«Состояние Леонида Михельсона оценили в 24 млрд долларов», — пишет РБК. За год капитализация «НОВАТЭК» выросла более чем на 50%.

Второе место в российском рейтинге занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($21,3 млрд, 45-й в мировом рейтинге), лидер прошлогоднего рейтинга.

Третье место досталось президенту "ЛУКОЙЛ" Вагиту Алекперову ($20,7 млрд, 47-е место в мире), в 2018 году занимавшему четвертую строчку.