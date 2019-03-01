В Женеве показали самый дорогой в мире автомобиль Он уже продан
Автоконцерн Bugatti показал в рамках Женевского автосалона автомобиль La Voiture Noire, цена которого составляет около 11 миллионов евро — это самая дорогая машина в мире, пишет издание Медуза.
La Voiture Noire оснащен 16-цилиндровым двигателем объемом 8 литров и мощностью 1500 лошадиных сил. Существующий в единственном экземпляре гиперкар, сообщил автоконцерн, уже продан.
La Voiture Noire был выпущен к 110-летию Bugatti. Бренд Bugatti принадлежит Volkswagen Group.