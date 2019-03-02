Лукашенко: Россия вынуждает Беларусь сотрудничать с Западом

Беларусь вынуждена развивать сотрудничество с Западом из-за ограничений, которые вводит Россия. Об этом сказал президент страны Александр Лукашенко на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями, передает БелТА.

«Это сотрудничество на Западе сегодня вызывает некую аллергию и порой истерику у нашего главного партнера – Российской Федерации. Спрашивается, чего вы истерите? Нашу продукцию на рынок не пускают, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят, где только можно. Нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть? Если перед нами закрывают двери – одну, вторую, третью, – мы ищем четвертую. Для того чтобы нормально существовало государство», – сказал белорусский президент.

При этом белорусский лидер призвал российских партнеров не упрекать Беларусь, что она якобы «куда-то повернулась».