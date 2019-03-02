МИД Ирана: Конфликт в Карабахе не повлияет на отношения с Баку и Ереваном

Приоритет внешней политики Исламской Республики Иран — развитие дружественных отношений со странами-соседями, поэтому конфликт в Нагорном Карабахе не повлияет ни на ирано-азербайджанские, ни на ирано-армянские отношения, заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми, сообщает агентство IRNA.

Говоря о визите армянского премьер-министра Никола Пашиняна в Тегеран, Касеми отметил, что Иран будет поддерживать дружественные отношения с Арменией на таком же высоком уровне, как и с Азербайджаном. Иран будет развивать двусторонние отношения с закавказскими республиками, основываясь на взаимном доверии, уважении и невмешательстве в дела друг друга.

Кроме того Иран готов предложить любую помощь, чтобы положить конец конфликту в Нагорном Карабахе как можно скорее, заявил Касеми.