Второй пациент в мире полностью излечился от ВИЧ

Житель Лондона стал вторым человеком в мире, который излечился от вируса иммунодефицита человека, сообщает издание Daily Mail.

Согласно информации, помогла мужчине справиться со смертельным заболеванием пересадка стволовых клеток. Врачам удалось отыскать донора, у которого был врожденный иммунитет к ВИЧ. Пересадка позволила изменить иммунную систему больного таким образом, что устойчивость к инфекции выработалась и у него.

Отмечается, что ВИЧ мужчина заболел 15 лет назад, последние несколько лет присоединился еще один диагноз — рак. Пересадка стволовых клеток для него стала единственным шансом поправить здоровье.

Первым излечившимся от ВИЧ человеком был Рэй Браун. В 2008 году ему сделали подобную пересадку стволовых клеток. Спустя три года в его крови исчезли вирусы.