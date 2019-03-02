Второй пациент в мире полностью излечился от ВИЧ
Житель Лондона стал вторым человеком в мире, который излечился от вируса иммунодефицита человека, сообщает издание Daily Mail.
Согласно информации, помогла мужчине справиться со смертельным заболеванием пересадка стволовых клеток. Врачам удалось отыскать донора, у которого был врожденный иммунитет к ВИЧ. Пересадка позволила изменить иммунную систему больного таким образом, что устойчивость к инфекции выработалась и у него.
Отмечается, что ВИЧ мужчина заболел 15 лет назад, последние несколько лет присоединился еще один диагноз — рак. Пересадка стволовых клеток для него стала единственным шансом поправить здоровье.
Первым излечившимся от ВИЧ человеком был Рэй Браун. В 2008 году ему сделали подобную пересадку стволовых клеток. Спустя три года в его крови исчезли вирусы.