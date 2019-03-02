Заур Расулзаде 5 мартa 2019, 22:46

После отзыва Арменией своего представителя Юрия Хачатурова с поста генсека ОДКБ между Ереваном и Минском не прекращается холодная война. Пока эту должность исполняет заместитель генсека организации Валерий Семериков. Однако армянские власти это не устраивает, как не устраивает и то, что Беларусь предлагает своего кандидата – секретаря Совбеза Станислава Зася.

С кандидатурой Зася, в принципе, согласны все остальные члены ОДКБ, но Ереван категорически против. Армянский министр обороны Давид Тоноян вообще исключает возможность назначения нового генсека без участия Армении. А ведь такой сценарий предусмотрен уставом ОДКБ. Словно забыв об этом, Тоноян утверждает, что «речь идет не о принятии какого-то решения на оперативно-тактическом уровне, а о стратегическом шаге. И непонятно, как можно без одного из участников организации назначать генерального секретаря». Отвечая на вопрос о позиции Армении касательно кандидатуры Зася, Тоноян отметил, что МИД Армении сейчас ведет соответствующую работу, аналогичные работы ведутся и в Секретариате ОДКБ. А вот президент Беларуси Александр Лукашенко тем временем выражает озабоченность «нездоровой ситуацией» в ОДКБ, в том числе вокруг назначения генерального секретаря. «С учетом мировых тенденций востребованность этой организации сомнений не вызывает. Однако в настоящее время возникла нездоровая ситуация в ОДКБ. Возьмите хотя бы обычный вопрос – назначение генерального секретаря», - заявил белорусский лидер на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями.

Как отметил Лукашенко, военно-политическое сотрудничество в рамках ОДКБ – это «важнейшее направление сейчас, где должны быть сосредоточены наши усилия в силу тех тенденций, которые развиваются в военно-политической сфере на планете в целом», подчеркнув, что именно это должно быть сейчас в центре внимания ОДКБ, а не разборки с назначением генсека, тем более что Армения сама отозвала своего кандидата. Действительно невозможно представить, чтобы какая-то европейская страна вдруг взяла и завела уголовное дело, да еще и по политическим мотивам, на генерального секретаря НАТО, не проведя консультаций с руководящими органами. Но в случае с Арменией и по отношению к ОДКБ это стало почему-то возможным. Некоторые российские эксперты даже полагают, что кое-кто в Армении выстраивает игру с Россией так, чтобы спровоцировать повод для выхода «обиженной» Армении из ОДКБ или чтобы устроить разброд в организации. Армянский политолог Степан Григорян даже обвинил Россию в том, что она проводит «силовую» политику в отношении стран СНГ, в том числе Армении. «Двусторонние же армяно-российские договоры о военном сотрудничестве сегодня порождают сомнения, действительно ли они служат укреплению безопасности Армении», - заявил он. Тот факт, что Москва продает оружие Баку, по мнению С. Григоряна, означает, что Москва и Ереван больше не являются стратегическими партнерами. Вместе с тем Армения не стремится в НАТО, считая Россию своим основным стратегическим партнером, подчеркивает он. Но другой армянский политолог - Эдуард Агаджанов - считает, что все исходит из устаревшей, не отвечающей реалиям сегодняшнего дня убежденности, что безопасность Армении может обеспечить только Россия и что в регионе только интересы Москвы совпадают с интересами Еревана. «В результате получается, что Армения в регионе защищает не свои, а российские интересы. Россия на Южном Кавказе играет деструктивную роль, поэтому не может содействовать установлению и сохранению здесь мира», - уверен он. Ну а что касается того, что Армения не рвется в НАТО, то сами же ереванские аналитики отмечают интенсификацию взаимоотношений их страны с Альянсом и что на это имеются геополитические причины. Во-первых, соседняя Грузия находится на стадии конкретизации своего членства в этой организации. И перспектива вступления Тбилиси в военный блок более чем вероятна. И вообще, как известно, нынешняя политика США и НАТО на Южном Кавказе направлена на региональную изоляцию России. При подобном развитии событий очень может получиться, что уже через несколько лет Армения окажется в геополитическом «мешке». Иными словами, ей грозит перспектива остаться в стороне не только от экономических и транспортных проектов, реализуемых на Южном Кавказе, но и от новых военно-политических и военно-технических реалий и структур, формирующихся в регионе.