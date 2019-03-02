Размер денежного подарка в этом году составляет 17 долларов.

Церемонии вручения президентского подарка транслируются по государственному телевидению Туркменистана. Женщины в знак благодарности президенту прикладывают денежный подарок к лицу. В этот раз к этой традиции приобщили самых маленьких жительниц страны.

Подарок президента Гурбангулы Бердымухамедова в канун 8 Марта женщинам, работающим на предприятиях, обучающимся в учебных заведениях, а также посещающим дошкольные учреждения, вручается с 2011 года. Кроме того единовременную денежную выплату от имени президента страны получают жительницы страны, получающие пенсию и государственные пособия.