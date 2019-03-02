Граждан Грузии попросили не искать убежища в Евросоюзе

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан призвал граждан Грузии не использовать безвизовые поездки в страны Шенгенской зоны с целью подачи заявлений на предоставление убежища, передает РИА Новости.

«Вы знаете, что есть необоснованные прошения о предоставлении убежища. И мы рассчитываем также на СМИ, чтобы они информировали ваших граждан, что какой-либо поиск убежища в ЕС не сработает, поскольку мы считаем вас безопасной страной», – сказал Хан после заседания в Брюсселе Совета по ассоциации ЕС – Грузия с участием грузинского премьера Мамуки Бахтадзе.

По итогам заседания было сформировано заявление к грузинским властям с призывом «выполнять свои обязательства по противодействию увеличению числа необоснованных просителей убежища в некоторых странах Шенгенской зоны».