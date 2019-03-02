Евросоюз отверг предложение Пашиняна по Карабаху

Продолжается официальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюссель. В Брюсселе премьер-министр встретился с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини. Накануне глава армянского правительства провел переговоры с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики соседства Йоханнесом Ханом. Об этом сообщают армянские СМИ.

По итогам встречи Никол Пашинян и Йоханнес Хан выступили на совместной пресс-конференции, на которой ответил на вопрос о предстоящих с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым переговорах по карабахскому урегулированию.