Евросоюз отверг предложение Пашиняна по Карабаху
Продолжается официальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюссель. В Брюсселе премьер-министр встретился с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини. Накануне глава армянского правительства провел переговоры с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики соседства Йоханнесом Ханом. Об этом сообщают армянские СМИ.
По итогам встречи Никол Пашинян и Йоханнес Хан выступили на совместной пресс-конференции, на которой ответил на вопрос о предстоящих с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым переговорах по карабахскому урегулированию.
«Наша предстоящая встреча будет посвящена в том числе и формату переговоров. Мы считаем, что для урегулирования вопроса в первую очередь необходимо создать эффективный формат, обеспечить участие Нагорного Карабаха», — заявил Никол Пашинян.
В свою очередь Йоханнес Хан не согласился с Пашиняном особо подчеркнув, что сторонам необходимо сохранить существующий формат переговоров по карабахскому урегулированию.
«Когда речь идет о нашей поддержке, я думаю, что лучше сохранить нынешний формат переговоров. Не нужно стремиться создать что-либо новое только ради новизны. И в более общем плане, речь идет о мерах доверия", - сказал еврокомиссар.