Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова - Гульнару Каримову перевели в колонию из-за нарушений условий отбывания наказания, сообщает генпрокуратура страны, передает РИА Новости.

"В связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания Яшнабадским районным судом по уголовным делам 5 марта 2019 года принято определение о замене наказания осужденной Г. Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством", - говорится в сообщении генпрокуратуры Узбекистана.

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Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова - Гульнару Каримову задержали сотрудники прокуратуры страны. Об этом в своем Инстаграме написала ее дочь Иман, передает Интерфакс.

"Сегодня, примерно в 19:00, работники узбекской прокуратуры ворвались ко мне в квартиру в Ташкенте, где с конца июня 2018 года проживает моя мама, так как была освобождена по УДО. Один из них сначала от имени "руководства" угрожал моей маме, затем через несколько минут ворвался с другими работниками прокуратуры, вместе с которыми вытащил мою маму и увез в непонятном направлении", - сообщила Иман Каримова.