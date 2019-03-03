В Ташкенте снова арестовали Гульнару Каримову Обновлено 02:47
Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова - Гульнару Каримову перевели в колонию из-за нарушений условий отбывания наказания, сообщает генпрокуратура страны, передает РИА Новости.
"В связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания Яшнабадским районным судом по уголовным делам 5 марта 2019 года принято определение о замене наказания осужденной Г. Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством", - говорится в сообщении генпрокуратуры Узбекистана.
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Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова - Гульнару Каримову задержали сотрудники прокуратуры страны. Об этом в своем Инстаграме написала ее дочь Иман, передает Интерфакс.
"Сегодня, примерно в 19:00, работники узбекской прокуратуры ворвались ко мне в квартиру в Ташкенте, где с конца июня 2018 года проживает моя мама, так как была освобождена по УДО. Один из них сначала от имени "руководства" угрожал моей маме, затем через несколько минут ворвался с другими работниками прокуратуры, вместе с которыми вытащил мою маму и увез в непонятном направлении", - сообщила Иман Каримова.
По словам Иман, в настоящее время никто не знает, где находится Гульнара и что с ней, но в Швейцарии адвокаты и прокуроры уже осведомлены и принимают меры.
Отметим, что в феврале сын Гульнары Каримовой - Ислам Каримов-младший сообщил об ухудшении состояния здоровья находящейся под домашним арестом матери и заявил, что ей не оказывают медицинскую помощь. 26-летний Ислам Каримов-младший обратился к президенту Шавкату Мирзиееву через свою страницу в Instagram и попросил главу узбекского государства обратить внимание на ситуацию с его матерью и «услышать» его с сестрой. Однако генпрокуратура Узбекистана назвала безосновательными утверждения внука покойного президента.
Напомним, в октябре 2013 года против Гульнары Каримовой в Узбекистане было возбуждено уголовное дело о вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, совершенных в составе организованной преступной группы в 2001-2013 годах. В августе 2015 года суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы. В конце июля 2017 года прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщалось, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти $2 млрд. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах на общую сумму более $1,5 млрд.