Мадуро бежал из Венесуэлы?

Самолет, на котором перемещается президент Венесуэлы Николас Мадуро, покинул страну и направился в сторону Кубы. Борт № 1 венесуэльских военно-воздушных сил вылетел из аэропорта Каракаса. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flight Radar.

Кто находится на борту лайнера — неизвестно. Маршрут самолета прерывается над Островом свободы, что может говорить о том, что он приземлился в одном из кубинских аэропортов.

На этом фоне оппозиционные СМИ заявили о бегстве президента Венесуэлы.

