Двое из них скончались. Один пострадавший госпитализирован в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, еще пять человек - в Республиканский токсикологический центр.

В результате пожара восемь человек отравились дымом и получили различные ожоги, сообщает Report.

* * * 01:15

На «горячую линию» 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в Наримановском районе Баку в одной из квартир на 4-м этаже пятиэтажного общежития вспыхнул пожар, сообщает сайт МЧС.

Согласно информации, на место происшествия прибыли бригады противопожарной службы МЧС, которые вскоре потушили пожар. Были также приняты другие срочные меры.