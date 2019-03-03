Победитель трех последних розыгрышей Лиги чемпионов мадридский «Реал» сегодня с треском вылетел из турнира, проиграв дома в ответном матче 1/8 финала голландскому «Аяксу».

После победы в Амстердаме со счетом 2:1 испанский клуб устроило бы даже поражение 0:1, однако «Аякс» забил «Реалу» четыре гола. Итоговый счет матча – 4:1. И 5:3 в пользу голландцев по итогам двух игр.

В составе «Аякса» отличились Хаким Зиеш (7-я минута), Давид Нерес (18-я), Душан Тадич (62-я) и Лассе Шене (72-я). У «Реала» единственный гол на 70-й минуте забил Марко Асенсио.

Отметим, что «Реал» крупно проигрывает в Лиге чемпионов второй домашний матч подряд. На финише группового турнира мадридцы оконфузились, проиграв в родных стенах московскому ЦСКА со счетом 0:3.

В другом матче дня в Дортмунде «Боруссия» проиграла и второй матч английскому «Тоттенхэму». На этот раз лондонцы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Харри Кейна на 49-й минуте. Общий счет – 4:0 в пользу «Тоттенхэма».

В среду состоятся еще две ответные игры 1/8 финала: «Порту» - «Рома» (первый матч – 1:2) и «ПСЖ» - «Манчестер Юнайтед» (2:0).