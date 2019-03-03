Во Франции в департаменте Орн силовикам пришлось идти на приступ исправительного учреждения. Согласно сообщению Figaro, заключенный, к которому пришла супруга, по окончании свидания напал на тюремщиков с керамическим ножом.

Двое охранников получили ранения и были госпитализированы. Прибывшие на место полицейские пошли на штурм и открыли огонь по помещению, в котором укрылся злоумышленник. Одна из пуль попала в его жену, ранение оказалось смертельным. Ранен и сам преступник, передает телеканал BFM.

Согласно информации радиостанции RTL, преступник отбывает 30-летний срок за похищение и убийство человека, а также за вооруженное ограбление и публичное оправдание терроризма. Отмечается, что он подвергся радикализации, будучи уже в тюрьме, однако не был переведен в блок для исламистов.

Министр юстиции Франции Николь Беллубе назвала нападение террористической атакой.