США пообещали санкции за сотрудничество с Мадуро
Вашингтон не исключает введения вторичных санкций за сотрудничество с правительством нынешнего главы Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, пишет РБК.
Введение вторичных санкций против граждан или лиц, связанных с правительством Мадуро, было бы «очевидной возможностью», отметил Абрамс. Однако решения по этому поводу США, по словам американского спецпредставителя, пока не приняли: «Но такая возможность остается».
В целом же Вашингтон, по его данным, рассматривает различные способы влияния на власти Венесуэлы. Среди них в том числе персональные санкции и визовые ограничения.