Сегодня утром в 6:30 в Ставропольском крае на 252 километре трассы «Кавказ» (рядом с городом Невинномысск) произошла авария, в которой погибли шестеро граждан Азербайджана, сообщает Интерфакс-Юг со ссылкой на управление ГИБДД региона.

«Водитель автомашины ГАЗ-66 по неустановленным пока причинам допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с минивэном «Мерседес Вито». От полученных травм на месте происшествия скончались пять человек», - говорилось в сообщении управления ГИБДД.

По уточненным данным Главного управления МЧС РФ по региону, погибли шесть человек и пятеро ранены.

Установлено, что минивэн осуществлял частную перевозку из Азербайджана в Москву.