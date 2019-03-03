Северная Корея начала восстанавливать ракетный полигон

Эксперты центра при Университете имени Джонса Хопкинса в США сообщили о восстановительных работах на стартовой площадке испытательного ракетного полигона Сохэ в Северной Корее. Об этом говорится в сообщении на сайте центра 38 North.

К таким выводам американские специалисты пришли в ходе изучения данных с коммерческих спутников. Отмечается, что Пхеньян с августа 2018 года прекратил работы по демонтажу ракетного полигона, а в период с 19 февраля по 2 марта на Сохэ эксперты заметили усилия КНДР по восстановлению инфраструктуры.

Как отмечается, к полигону подвезли два крана и строительные материалы, а рядом со стройплощадкой возведен новый объект.