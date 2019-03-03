Агрокредиты от AccessBank под 7%!
Еще одна хорошая новость для клиентов AccessBank, занятых в аграрном секторе! Отныне реализация сельскохозяйственных проектов и закупка различной техники стала еще более упрощенной и выгодной.
Так, AccessBank начал сотрудничество с Агентством по агрокредитам и развитию. В рамках сотрудничества AccessBank начинает выдавать льготные кредиты за счет средств ведомства под 7% годовых на сумму до 200 000 манатов. Клиенты банка также могут воспользоваться льготным периодом до 12 месяцев.
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