США возродят программу времен холодной войны против России

Концепция продолжает наработки программы Assault Breaker по созданию "умных" и высокоточных вооружений, которые должны были бы остановить советские танковые и механизированные части в случае начала наступления Советской армии в Европе.

Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) намерено возродить программу сдерживания России в Европе, впервые появившуюся в годы холодной войны. Об этом сообщает портал Aviation Week.

Отмечается, что американские военные планировали сдержать превосходящий в размерах советский контингент в Европе с помощью авиационных систем и бомб, которые могли бы самостоятельно обнаруживать и уничтожать советскую технику.

Тогда для выполнения этих задач выбрали самолеты E-8C JSTARS. Они же фигурируют и в обновленном варианте программы как авиация для обнаружения противника. Предполагается, что после этого бомбардировщики B-52H нанесут ракетный удар по бронетехнике оппонента. Для выполнения задачи боеприпасы должны иметь инфракрасные датчики, способные "поймать" танк.

В программу закладывается 50-процентная вероятность на уничтожение цели. Всего в комплекте на борту каждого бомбардировщика должно быть 20 ракет.

Возрождение программы Assault Breaker связывается с успехами России и Китая в военной сфере. По данным издания, создание ракетного комплекса может занять около десяти лет.