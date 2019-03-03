Нефть дешевеет
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 6 марта, передает RT.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае упали на 0,74% — до $65,37 за баррель.
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 6 марта, передает RT.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае упали на 0,74% — до $65,37 за баррель.
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