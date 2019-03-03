Брата Саргсяна выпустили из Армении
Служба национальной безопасности Армении разрешила брату экс-президента страны Сержа Саргсяна Александру Саргсяну на некоторое время выехать за рубеж. Об этом сообщил руководитель пресс-центра СНБ Самсон Галстянпередает Новости Армении.
Издание отмечает, что А.Саргсян обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. В качестве меры пресечения в его отношении избрана подписка о невыезде. Несколько уголовных дел заведено в отношении сыновей А.Саргсяна и другого брата экс-президента, Левона Саргсяна.