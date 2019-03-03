США пригрозили Турции санкциями

Если Анкара приобретет российские ЗРК С-400, то США могут ввести против Турции санкции. Как сообщает Anadolu, об этом заявил помощник пресс-секретаря Госдепа США Роберт Палладино.

По его словам, отношение США к турецко-российскому контракту по системам С-400 не изменилось.

“Инициатива Турции по закупке данных систем у России вызывает серьезную обеспокоенность Вашингтона”, - сказал Р. Палладино.

Помощник пресс-секретаря напомнил, что США тесно контактируют с Турцией по вопросу систем ПРО и предложили турецкой стороне приобрести ЗРК Patriot и другие системы.

“Поставки российских С-400 в Турцию приведут к пересмотру участия Анкары в программе создания самолета пятого поколения F-35. Кроме того, будет поставлена под вопрос возможность поставок Турции оружия в будущем”, - сказал Палладино.

Представитель Госдепа также отметил, что страны, на вооружении которых находятся системы С-400, подпадают под действие закона “О противодействии противникам Америки посредством санкций”.