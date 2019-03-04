Могерини призывает Пашиняна к переговорам по Карабаху

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини выступила за полноценное участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта без предварительных условий, сообщает Trend со ссылкой на сайт Европейской службы внешних связей.

«Могерини и Пашинян обсудили процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в свете недавних контактов между Арменией и Азербайджаном. Могерини выступила за полноценное участие премьер-министра Пашиняна в переговорах, без предварительных условий под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - говорится в сообщении.