Пакистан решил вернуть своего посла в Нью-Дели
Напряженность в отношениях между Индией и Пакистаном снижается, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Шах Мехмуд Куреши.
«Это положительный сдвиг», - добавил он, выступая в Институте стратегических исследований в Исламабаде, передает Geo TV.
Куреши сообщил, что руководство страны приняло решение вернуть своего посла в Нью-Дели.
Кроме того, в ближайшее время пакистанская делегация посетит Индию, чтобы обсудить перспективы открытия Картарпурского коридора, который должен позволить индийским паломникам совершать безвизовые поездки в соседнюю страну.