В иранском Азербайджане продолжаются антиармянские протесты видео
Студенты университета города Зенган в Иране провели акцию протеста против поддержки Ираном Армении.
Несколько десятков студентов с плакатами «Карабах – наш» собрались во дворе учебного заведения. Участники акции также скандировали лозунг «Карабах наш и будет нашим».
Волна недовольства среди азербайджанского населения Ирана прокатилась после визита в Тегеран премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Во время встречи Пашиняна с представителями армянской диаспоры был поднят плакат «Карабах - это Армения».
После этого в ряде городов Южного Азербайджана прокатилась серия акций протеста. Самая масштабная из них прошла на стадионе Тебриза перед матчем футбольных команд «Трахтур» и «Сепахан».
Пользователи соцсетей из Южного Азербайджана сообщают, что после акций протеста были арестованы около 30 азербайджанских активистов.