Несколько десятков студентов с плакатами « Карабах – наш» собрались во дворе учебного заведения. Участники акции также скандировали лозунг « Карабах наш и будет нашим».

Волна недовольства среди азербайджанского населения Ирана прокатилась после визита в Тегеран премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Во время встречи Пашиняна с представителями армянской диаспоры был поднят плакат «Карабах - это Армения».

После этого в ряде городов Южного Азербайджана прокатилась серия акций протеста. Самая масштабная из них прошла на стадионе Тебриза перед матчем футбольных команд «Трахтур» и «Сепахан».

Пользователи соцсетей из Южного Азербайджана сообщают, что после акций протеста были арестованы около 30 азербайджанских активистов.