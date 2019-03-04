Спецпредставитель Евросоюза на переговорах с Ильхамом Алиевым Фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня делегацию во главе со специальным представителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром, сообщает АзерТАдж.

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