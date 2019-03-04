Эльнур Мамедов 12:38

Еще в детстве покойный отец рассказывал, что у деда, которого мне не удалось увидеть, стадо овец насчитывало около 5 тысяч голов. Еще больше было у соседа по селу Гаджи Мансура. И это только в одном селе в нынешнем Казахском районе. Правда, таких богатых в селе больше не было, да и по уезду, который тогда объединял несколько соседних сегодня районов, как их сегодня называют, можно было по пальцам пересчитать. Но вот пришла советская власть, стала строить колхозы, стада «раскулачили», деда сослали, и больше его никто не видел. И не стало больше в районе, да и по республике в целом, таких крупных овцеводческих хозяйств. Коммунисты переквалифицировали Азербайджан из животноводческого края в растениеводческий.

Не случайно пришлось вспомнить покойных предков. Овцеводство у нас издавна было одной из основополагающих отраслей сельского хозяйства. Местные баранина, овечье молоко и продукты из него, шерсть обеспечивали потребности не только сельчан, они приносили значительную прибыль владельцам стад. Пастухи перегоняли стада летом на яйлаги, а зимой – обратно в гышлаги. Но, начались боевые действия с армянскими бандитами, поддерживаемыми царской армией, появились искусственно выдуманные границы с нынешней Арменией, надежно закрыв путь к перемещению животных. Спустя век началась еще одна война в Карабахе. И снова на нас пошли армянские бандиты, которых на сей раз поддержала советская армия. В результате поголовье мелкого рогатого скота, возросшее в республике, катастрофически снизилось. Но это было только начало, тенденция эта продолжалась вплоть до падения страны советов. Стала брать свое и урбанизация. Вовлечение в севооборот целинных земель, строительство автомобильных и железнодорожных путей ограничили перегон мелкого рогатого скота не только на большие расстояния, но даже в пределах района. На месте гышлаков появились деревни со всей необходимой для жизнедеятельности людей инфраструктурой – дома, дороги, школы, поликлиники, электролинии, газопроводы, водопровод и др. О перегонах больших стад скота речь уже не шла, а содержать их в селах практически становилось невозможным. А военные действия в Карабахе и дальнейшая оккупация нагорной части этого края окончательно закрыли путь на яйлаги Малого Кавказа. Оставались лишь яйлаги Большого Кавказа, но нагрузка на них так возросла, что забили тревогу свои же экологи, которые додумались уже огораживать леса заборами, чтобы животные не растоптали молодые ростки. Другой бедой овцеводов стало отсутствие спроса на шерсть, что превратилось в головную боль этой категории сельчан во всем мире. Овцеводы вынуждены тратить немалые средства на стрижку, которая не приносит никаких доходов.

А баранина-то людям нужна. Сегодня Иран импортирует огромное количество овец из России, Украины, Монголии, в Турции баранина сильно подорожала и стала вдвое дороже, чем у нас. И если не будут приняты срочные меры, то через пару лет в аналогичном положении можем оказаться и мы. Ведь традиционные методы, используемые для этой цели, малоэффективны. В то же время мировая наука вывела новые породы овец, среди которых особого внимания заслуживает порода дорпер, выведенная в середине прошлого века в Южной Африке путем скрещивания английской породы доррест и персидской черноголовой овцы.