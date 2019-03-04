МВД и Генпрокуратура о резонансном ДТП в Уджаре

На проходящем через территорию Уджарского района участке автодороги Баку - Газах 3 марта в результате грубого нарушения правил дорожного движения произошла авария, которая привела к гибели двух человек. Об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб МВД и Генпрокуратуры Азербайджана.

«По факту гибели в результате автонаезда Турбенд Искендеровой (1988 года рождения) и ее дочери Айшан (2014 г.р.) возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК Азербайджана», - говорится в сообщении.

Место происшествия было осмотрено, были допрошены свидетели, проведены соответствующие экспертизы и другие необходимые следственные действия.

В качестве обвиняемого решением суда на 4 месяца арестован водитель автомобиля Hyundaı Accent Рашад Джавадов.

В настоящее время ведутся необходимые следственные мероприятия.