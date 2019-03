В США захотели закончить войну в Афганистане

Он внес проект вместе с сенатором-демократом Томом Юдоллом 5 марта. Документ назван «Закон о возвращении американских войск домой после благородной службы» — The 2019 American Forces Going Home After Noble Service Act, или AFGHAN.

В случае его принятия Вашингтон объявит о победе в Афганистане и за 45 дней разработает план вывода своих войск в течение года. Это станет основой для политического примирения, которое таким образом возложат на самих афганцев.

Также предполагается выплатить в течение одного года бонус в размере 2,5 тысячи долларов всем военнослужащим, которые боролись с терроризмом в Афганистане. В общей сложности, эта сумма составит около 7 миллиардов долларов, но при этом остальные траты прекратятся.