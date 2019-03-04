Минобразования, Bakcell и AzEduNet подписали протокол о сотрудничестве
5 марта состоялась церемония подписания протокола о сотрудничестве между Министерством образования Азербайджана, компаниями Bakcell и AzEduNet.
Протокол подписали заместитель министра образования Идрис Исаев, главный исполнительный директор Bakcell Николаи Беккерс и директор AzEduNet Натиг Яхьяев.
Основной целью документа является обеспечение до 700 общеобразовательных учреждений, расположенных в отдаленных селах, доступом к интернету и сетевым услугам посредством Азербайджанской образовательной сети. В рамках этого сотрудничества Bakcell предоставит бесплатный ежемесячный интернет-трафик и мобильные модемы (Data-карты) общеобразовательным учреждениям сроком на три года.
Также в рамках данного протокола компания AzEduNet, являющаяся оператором Азербайджанской образовательной сети, предоставит учреждениям, предусмотренным для участия в проекте, неограниченный доступ к ресурсам сети и услуги технической поддержки.
Стороны также договорились усилить совместные меры в рамках КСО-проектов Bakcell в сфере образования.
Выступая на мероприятии, заместитель министра образования Идрис Исаев отметил, что одним из факторов, способствующих успешной реализации концепции современного образования, является обеспечение образовательных учреждений сетевой инфраструктурой. В этой связи большое значение имеет расширение Азербайджанской образовательной сети, являющейся крупнейшей в стране внутренней образовательной сетью, предоставляющей широкие возможности для применения инновационных механизмов в образовательном процессе.
Замминистра также отметил, что в последние годы ведутся интенсивные работы по предоставлению услуг интернета и интранета, внедрению электронных образовательных ресурсов и систем управления в общеобразовательных учреждениях, а также дигитализации процессов преподавания и принятия решений.
Главный исполнительный директор Bakcell Николаи Беккерс, в свою очередь, отметил стратегический характер сотрудничества с точки зрения развития образования и применения современных технологий в стране.
По его словам, компания Bakcell в рамках своей широкомасштабной программы корпоративной социальной ответственности уделяет особое внимание образованию и профессиональному развитию азербайджанской молодежи и делает все возможное, чтобы внести свой вклад в развитие сферы образования страны.
Николаи Беккерс также выразил уверенность в том, что сотрудничество с министерством будет успешным.
Участники мероприятия высоко оценили вклад Bakcell и AzEduNet в бесплатное обеспечение общеобразовательных учреждений, расположенных в отдаленных деревнях, сетевыми возможностями.