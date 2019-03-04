Минобразования, Bakcell и AzEduNet подписали протокол о сотрудничестве

Основной целью документа является обеспечение до 700 общеобразовательных учреждений, расположенных в отдаленных селах, доступом к интернету и сетевым услугам посредством Азербайджанской образовательной сети. В рамках этого сотрудничества Bakcell предоставит бесплатный ежемесячный интернет-трафик и мобильные модемы (Data-карты) общеобразовательным учреждениям сроком на три года.

5 марта состоялась церемония подписания протокола о сотрудничестве между Министерством образования Азербайджана, компаниями Bakcell и AzEduNet.

Также в рамках данного протокола компания AzEduNet, являющаяся оператором Азербайджанской образовательной сети, предоставит учреждениям, предусмотренным для участия в проекте, неограниченный доступ к ресурсам сети и услуги технической поддержки.

Стороны также договорились усилить совместные меры в рамках КСО-проектов Bakcell в сфере образования.

Выступая на мероприятии, заместитель министра образования Идрис Исаев отметил, что одним из факторов, способствующих успешной реализации концепции современного образования, является обеспечение образовательных учреждений сетевой инфраструктурой. В этой связи большое значение имеет расширение Азербайджанской образовательной сети, являющейся крупнейшей в стране внутренней образовательной сетью, предоставляющей широкие возможности для применения инновационных механизмов в образовательном процессе.

Замминистра также отметил, что в последние годы ведутся интенсивные работы по предоставлению услуг интернета и интранета, внедрению электронных образовательных ресурсов и систем управления в общеобразовательных учреждениях, а также дигитализации процессов преподавания и принятия решений.