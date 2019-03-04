Baku Medical Plaza подводит итоги

Со дня открытия Бакинского отделения Международного центра детской интенсивной терапии в Baku Medical Plaza прошел ровно год. В ознаменование этого события в клинике состоялось расширенное мероприятие с участием сотрудников отделения, родителей детей, проходивших здесь лечение, представителей СМИ.

Раньше в Baku Medical Plaza детской реанимации не существовало, и было решено создать операционное отделение, собрав самых квалифицированных терапевтов, хирургов, рентгенологов, анестезиологов и других специалистов по педиатрии. С самого начала отделение было обеспечено новейшим медицинским оборудованием и профессиональным персоналом. Несколько педиатров направили на курсы специализации, чтобы, освоив новейшие методы лечения, они могли не только воплотить их на практике, но и поделиться своими знаниями с нашим медицинским персоналом», - отметил Э.Рагимов.

«Хотя отделению детской интенсивной терапии всего год, нам уже удалось спасти многих детей, вернуть их к полноценной жизни. Несмотря на значительный прогресс во других областях педиатрии, в сфере интенсивной терапии детей в нашей стране все еще имеются серьезные проблемы.

Заведующий отделением Эркин Рагимов рассказал, с какой ответственностью все сотрудники выполняют свою работу.

На сегодняшний день, утверждает педиатр, в этом отделении получили лечение 86 детей, из которых 82 ушли домой полностью здоровыми.

«Порой ситуация была настолько сложной, что родители не верили, что их детей можно вылечить. Однако нам удалось вернуть к нормальной жизни большинство наших маленьких пациентов. Пользуюсь возможностью, хочу поблагодарить родителей этих детей за доверие и участие в нашем сегодняшнем мероприятии», - сказал педиатр.

В трех филиалах клиники сегодня работают 35 педиатров, детских хирургов, в том числе хирургов головного мозга, ортопедов-травматологов, рентгенологов, 250 медсестер, функционируют отделения интенсивной терапии новорожденных, детские стационары.

«В будущем мы намерены не только расширить сферу своей деятельности, но и активно делиться своим опытом с врачами других клиник. Наша цель - предоставлять нашим пациентам все более современные медицинские услуги», - отметил он.

Доктор Рагимов также обратился к представителям СМИ, посоветовав быть осторожными, тщательно проверять факты в своих публикациях, связанных со здоровьем детей.

«Иногда журналисты, узнав о смерти ребенка в какой-нибудь клинике, начинают обвинять врачей в неправильном лечении. Ошибки, конечно, случаются, но ни один доктор в мире не может дать полной гарантии выживания того или иного сложного пациента. А медицинские антирекламные кампании в СМИ вызывают только недоверие к врачам, затягивание с обращением к специалистам из-за опасений, что будет поставлен неверный диагноз. Поэтому я обращаюсь к представителям прессы с настоятельной просьбой, обязательно выслушать врача, на которого кто-то жалуется, узнать точный диагноз и обстоятельства лечения и только потом публиковать свои материалы. В любом случае, говорить о врачебной ошибке без заключения специальной комиссии недопустимо», - считает заведующий детской терапии клиники Baku Medical Plaza.